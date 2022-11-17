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فيديو مبهر... نيمار يلتقط الكرة من ارتفاع 35 متراً

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2022 3:51 مساءً
نيمار

نيمار

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أثار مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي إعجاب الملايين، يُظهر النجم البرازيلي نيمار يلتقط كرة من ارتفاع عال جداً، خلال استعدادات نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ونجح نيمار دا سيلفا، 30 عاما، بالتقاط الكرة الّتي سقطت من ارتفاع 35 متراً بواسطة طائرة بدون طيار، ببراعة تامة أثناء مشاركته في تحدٍ ضمن برنامج تلفزيوني برازيلي يُدعى “دومينغاو”.

وتداول مغردون على منصة تويتر مقطع الفيديو، الّذي لاقى رواجاً كبيراً، مع اعتقاد البعض أن هذه الحركة ستكون “مفتاح نجاح منتخب السامبا” في تحقيق الفوز خلال كأس العالم بقطر.

وصرّح نيمار في إحدى المقابلات قائلاً:” لا أستطيع أن أضمن مشاركتي مرة أخرى في كأس العالم. لست أعلم بصراحة. لقد قمت بالفعل ببناء تاريخ طويل في المنتخب الوطني، وأريد أن أنهي ذلك بشكل جيد.”

والجدير بالذكر أن نيمار شارك في 121 مباراة دولية، سجل خلالها 75 هدفا، بفارق هدفين فقط عن الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، اللاعب السابق بيليه.

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