بالفيديو: لماذا تدخل الأمن أثناء تصوير أغنية لعبدالله الرويشد في لندن؟

كشف الفنان الكويتي، عبدالله الرويشد، كواليس أزمة تدخل الأمن في تصوير أغنيته “لحظة” في العاصمة البريطانية لندن.

وقال عبدالله الرويشد، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “علي ونجم” على التلفزيون الكويتي، إن “المخرج أحمد الدوغجي، وضع شريط الأغنية في الكاسيت، وكان يسمع الأغنية ويمثل بالفيديو كليب أنه يغني، مر الموقف وقتها بخير بعدما تم التحايل على الأمن”، مبينا أن الأمن أخرجهم من حديقة “ريجنت بارك”، التي كان يجري التصوير فيها لأن الصوت كان مرتفعا.

وكشف عبدالله الرويشد، تفاصيل ألبومه الجديد، قائلًا: “ألبومي الجديد سيتم طرحه خلال شهر من الفترة الراهنة ومن المقرر أن يكون بين عيد الفطر وعيد الأضحى”.

وأضاف عبدالله الرويشد، أن ألبومه الجديد يحتوي على أغنية واحدة من ألحانه، وأخرى يقدمها باللون اليمني القديم وتحمل عنوان “يا جماله”، وعقب أن الألبوم يحتوي على 4 أو 5 أغان.

وتطرق الرويشد، خلال اللقاء للحديث عن تردده بشأن المشاركة في مسرحية “أزمة وتعدي” في القاهرة، مبينا أن المؤلف الكويتي الراحل محمد الرشود هو من شجعه على خوض التجربة.