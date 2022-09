بالفيديو: "ليلة لا تُنسى".. إليسا تشعل أجواء موسم الرياض

أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا الرياض بعدما أحيت حفلاً الجمعة على مسرح محمد عبده بمنطقة البوليفارد، ضمن فعاليات ​موسم الرياض​.

ونشرت الفنانة ​إليسا​ فيديو على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي وهي تغني أغنيتها الشهيرة “عاشالك” في حفلها في ​السعودية​ يوم الجمعة 12 تشرين الثاني/نوفمبر تحديداً في مسرح محمد عبده بمنطقة البوليفارد، ضمن فعاليات ​موسم الرياض​.

وكتبت إليسا تعليقاً على الفيديو:”ليلة لا تُنسى، شكراً لكم أيها الناس الجميلة لجعل هذا الحفل مذهلا”.

وكانت تصدّرت إليسا الترند على مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان والسعودية، بوسم “إليسا في موسم الرياض” قبل وبعد إحياء حفلها وتداول الجمهور صورا ومقاطع فيديو لها عند وصولها المكان وعلى المسرح.

يذكر أن إليسا تألقت في الحفل بفستان أنيق بتوقيع المصمم اللبناني العالمي ​إيلي صعب​.

Unforgettable night❤

Thank you beautiful people for making this concert an amazing one#SaudiArabia #RiyadhSeason @Turki_alalshikh @GEA_SA @RotanaLive @RotanaMusic pic.twitter.com/dGChyh7wa4

— Elissa (@elissakh) November 13, 2021