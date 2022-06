بالفيديو: ماني يرفض مصافحة كلوب بعد مباراة “مانشستر يونايتد”

التقطت الكاميرات عقب نهاية مباراة “الريدز” ومضيفه مانشستر يونايتد، أمس الخميس. تعرض مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب إلى موقف محرج بعدما رفض نجم الفريق السنغالي ساديو ماني مصافحته.

وكان ليفربول قد فاز على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنكليزي، وبعد نهاية المباراة، توجه كلوب إلى ماني لمصافحته، لكن الأخير تجاهل يد مدربه الممدودة وواصل طريقه إلى غرفة تبديل الملابس.

وأرجع المحللون غضب ماني إلى تفضيل كلوب الإبقاء عليه في مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 74، عندما أدخله مكان البرتغالي غوتا.

🎥 | Jurgen Klopp and Sadio Mane after the match. 😬 pic.twitter.com/tBUq2q8sDZ

— The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) May 13, 2021