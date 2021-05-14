الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: ماني يرفض مصافحة كلوب بعد مباراة “مانشستر يونايتد”

14 - مايو - 2021
ماني

ماني

A A A
طباعة المقال

التقطت الكاميرات عقب نهاية مباراة “الريدز” ومضيفه مانشستر يونايتد، أمس الخميس. تعرض مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب إلى موقف محرج بعدما رفض نجم الفريق السنغالي ساديو ماني مصافحته.

وكان ليفربول قد فاز على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنكليزي، وبعد نهاية المباراة، توجه كلوب إلى ماني لمصافحته، لكن الأخير تجاهل يد مدربه الممدودة وواصل طريقه إلى غرفة تبديل الملابس.

وأرجع المحللون غضب ماني إلى تفضيل كلوب الإبقاء عليه في مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 74، عندما أدخله مكان البرتغالي غوتا.

وبعد المباراة، قال كلوب في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “قتال رائع، مباراة جيدة، مباراة شديدة الحدة، وهذا فوزي الأول في أولد ترافورد، يمكنني القول إنه توقيت جيد، احتجنا للفوز واستحققناه”.

وعن غضب ماني بسبب عدم مشاركته منذ البداية وهو ما ظهر في نهاية المباراة عندما رفض مصافحة كلوب، أوضح الأخير أنه “لا توجد مشكلة، اتخذت أمس قرارا متأخرا خلال التمرين بإشراك ديوغو غوتا، أقوم عادة بتفسير القرار لكن لم يكن هناك وقت كافٍ لذلك، كل شيء على ما يرام”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

    المزيد من منوعات

    الملابس الداخلية والمجوهرات ممنوعة على سائقي فورمولا.. لماذا؟
    نجم بوليوودي
    “المذهلة”.. نجم بوليوودي يتمنى التعامل مع نجمة لبنانية
    ملعب فريق ريال مدريد
    لاعب السيتي يعرض خدماته على ريال مدريد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!