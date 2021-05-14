بالفيديو: ماني يرفض مصافحة كلوب بعد مباراة “مانشستر يونايتد”

التقطت الكاميرات عقب نهاية مباراة “الريدز” ومضيفه مانشستر يونايتد، أمس الخميس. تعرض مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب إلى موقف محرج بعدما رفض نجم الفريق السنغالي ساديو ماني مصافحته.

وكان ليفربول قد فاز على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنكليزي، وبعد نهاية المباراة، توجه كلوب إلى ماني لمصافحته، لكن الأخير تجاهل يد مدربه الممدودة وواصل طريقه إلى غرفة تبديل الملابس.

وأرجع المحللون غضب ماني إلى تفضيل كلوب الإبقاء عليه في مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 74، عندما أدخله مكان البرتغالي غوتا.

🎥 | Jurgen Klopp and Sadio Mane after the match. 😬 pic.twitter.com/tBUq2q8sDZ — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) May 13, 2021

وبعد المباراة، قال كلوب في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “قتال رائع، مباراة جيدة، مباراة شديدة الحدة، وهذا فوزي الأول في أولد ترافورد، يمكنني القول إنه توقيت جيد، احتجنا للفوز واستحققناه”.

وعن غضب ماني بسبب عدم مشاركته منذ البداية وهو ما ظهر في نهاية المباراة عندما رفض مصافحة كلوب، أوضح الأخير أنه “لا توجد مشكلة، اتخذت أمس قرارا متأخرا خلال التمرين بإشراك ديوغو غوتا، أقوم عادة بتفسير القرار لكن لم يكن هناك وقت كافٍ لذلك، كل شيء على ما يرام”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.