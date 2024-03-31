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بالفيديو.. ما اسم الله الذي يتجلى علينا به في العشر الأواخر من رمضان؟

منذ 55 دقيقة
الآلاف يؤدون الصلاة بالجامع الأزهر

الآلاف يؤدون الصلاة بالجامع الأزهر

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كشف الداعية الإسلامي الدكتور بلاد نور الدين، اليوم الأحد 31 مارس/آذار 2024، اسم الله الذي يتجلى فيه على المسلمين في ليالي العشر الأواخر من رمضان.

وقال في حوار مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، الأحد، إن من أعظم أسماء الله هو اسم الله العفو، مشيرا إلى جواب النبي محمد عليه الصلاة والسلام على زوجته عائشة التي سألته عن الدعاء في أواخر رمضان، فأشار عليها بالدعاء بالعفو.

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال “قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

وقال نور الدين إنه في ليالي العشر يتجلى الله على عباده في كل أسماءه الحسنى، “وأعظم التجلي يكون باسم الله العفو”.

وأوضح أن الاسم على وزن “فعول”، فهو الذي يعفو عن عباده، حيث يمحو سيئاتهم ويغفر ذنوبهم.

واستشهد الداعية بالآية الكريمة “وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا”.

وفسر الآية وقال إن الله “يمحو السيئات ويتجاوز عنها، وعلى المؤمن دعوة الله باسم العفو، فيقول يا عفو اعفو عني، يا غفور اغفر لي”.

وقال إن على الشخص أن يعفو أيضا عمن أساء إليه وظلم.

    المصدر :
  • الجزيرة

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