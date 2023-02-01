الأربعاء 10 رجب 1444 ﻫ - 1 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: مبادرة من ملحم زين لمنع حوادث السير

منذ 8 دقائق
الفنان ملحم زين

الفنان ملحم زين

A A A
طباعة المقال

اقدم الفنان اللبناني ملحم زين على مبادرة لافتة على الطرقات اللبنانية وذلك منعا لحوادث السير.

ونشر حساب “اليازا” عبر موقع تويتر مقطع فيديو لإحدى الطرق التي تم إضاءته بعواكس ضوئية، وعلّق بالقول: “تركيب عواكس ضوئية على الحاجز الوسطي بتمويل من الفنان ملحم زين من صور الى خلدة ومن بيروت حتى نفق شكا بطول اجمالي ١٢٠ كلم….. كل الاحترام والتقدير من اليازا لهكذا مبادرات”.

    المزيد من منوعات

    راغب علامة
    راغب علامة يكشف عن وصيته الخاصة لولديه
    نادين الراسي
    نادين الراسي تبكي المتابعين: الحياة قصيرة!
    عاصي الحلاني
    عاصي الحلاني إلى التمثيل مجدداً؟

    الأكثر قراءة

    التيار الوطني الحر
    بالصوَر.. استقالات جماعيّة من "التيّار" في مسقط رأس قائد الجيش
    شامل روكز
    نصيحة من شامل روكز لقائد الجيش!
    الدولار و الليرة اللبنانية
    لأول مرة منذ 25 عاماً.. سعر الصرف الرسمي لـ "الدولار" 15 ألف ليرة