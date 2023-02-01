بالفيديو: مبادرة من ملحم زين لمنع حوادث السير

اقدم الفنان اللبناني ملحم زين على مبادرة لافتة على الطرقات اللبنانية وذلك منعا لحوادث السير.

ونشر حساب “اليازا” عبر موقع تويتر مقطع فيديو لإحدى الطرق التي تم إضاءته بعواكس ضوئية، وعلّق بالقول: “تركيب عواكس ضوئية على الحاجز الوسطي بتمويل من الفنان ملحم زين من صور الى خلدة ومن بيروت حتى نفق شكا بطول اجمالي ١٢٠ كلم….. كل الاحترام والتقدير من اليازا لهكذا مبادرات”.

تركيب عواكس ضوئية على الحاجز الوسطي بتمويل من القنان ملحم زين من صور الى خلدة ومن بيروت حتى نفق شكا بطول اجمالي ١٢٠ كلم…..كل الاحترام والتقدير من اليازا لهكذا مبادرات pic.twitter.com/EtGgOFAqtT — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) February 1, 2023