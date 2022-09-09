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بالفيديو.. مباراة بين المغرب والجزائر تتحوّل إلى حلبة مصارعة

منذ 47 ثانية
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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تحوّلت مباراة المنتخب الجزائري وضيفه المغربي في نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة، الخميس، إلى حلبة للمصارعة الحرة واشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، بعد لحظات من فوز الجزائر بركلات الترجيح 4-2 (الوقت الأصلي 1-1).

وطغت على المباراة الندية والإثارة، وكان المغرب على بعد دقيقة واحدة من الفوز بعدما تقدم بهدف محمد أرشيدي في الدقيقة 52.

غير أنّ الجزائريين أدركوا التعادل في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب شحيمة.

وعقب المباراة، رصدت الكاميرات عراكاً طويلاً بين اللاعبين كاد يتطور، لولا تدخل العقلاء لإيقاف اللاعبين الصغار.

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