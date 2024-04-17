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بالفيديو.. محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بالمضيفة ليحلق ذقنه

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - أبريل - 2024 11:31 صباحًا
محمد رمضان

محمد رمضان

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لا يتوقف الفنان المصري محمد رمضان عن نشر كواليس ما يجري على متن طائرته الخاصة، خلال رحلاته التي يخوضها بشكل دوري.

هذه المرة نشر رمضان فيديو خلال حلاقة شعر ذقنه على متن الطائرة الخاصة، بعد أن ظهر في الفيديو خلال استعداده لخوض رحلة جديدة في الجو.

وظهر بعدها خلال تواجده على متن الطائرة، يشاهد المحتويات الخاصة بها، لكنه ظهر بعدها خلال استعداده للحلاقة، وظهر شخص إلى جواره يقوم بعملية الحلاقة.

قبل أن تظهر المضيفة الخاصة بالطائرة، وهي تضع القهوة الخاصة بالفنان المصري، قبل أن تساعده في التخلص من آثار الحلاقة، لتنتهي رحلة رمضان بعد وصوله إلى وجهته.

رمضان علق على الفيديو قائلا: “يعني هنحلق في الجو؟.. آه .. نعيما”، واستخدم واحدة من أغنياته من أجل وضعها في خلفية الفيديو الذي قام بنشره.

الفيديو شهد تفاعلا كبيرا من جمهور الفنان المصري، الذين اعتادوا على مشاركته كل ما يخص يومياته وحفلاته وجولاته الفنية في مصر وخارجها، على الرغم من كونه غاب عن موسم الدراما في شهر رمضان لأول مرة منذ عام 2018.

كما أنه لم يشارك في موسم عيد الفطر السينمائي، واكتفى بتقديم حملات إعلانية خلال شهر رمضان الماضي، فيما ينتظر الجمهور عودته إلى السينما من جديد.

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