الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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بالفيديو.. محمد صلاح يثير حيرة متابعيه بـ "قفزة من هليكوبتر"

منذ 4 دقائق
محمد صلاح

محمد صلاح

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أثار نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حيرة متابعيه بفيديو جديد يُظهره على وشك القفز من طائرة هليكوبتر.

فقد نشر صلاح مقطع فيديو قصيرًا بخاصية الـstory على حسابه في “إنستغرام”، حيث ظهر داخل ستوديو تصوير، جالسًا في مدخل الطائرة المروحية وعلى وشك القفز. فيما يهتف البعض من أسفل “ما تخافش يا صلاح.. نط يا صلاح.. يلا يا صلاح..” لتشجيعه على القفز.

هذا وأثار المقطع حيرة متابعي النجم المصريّ المحبوب، حول ما إذا كان المقطع جزءًا من حملة دعائية أم من مسلسل درامي أم فيلم سينمائي.

إذ شارك “الملك المصري”، كما تلقّبه جماهير ليفربول الإنجليزي، في العديد من الحملات الدعائية لشركات وبيوت أزياء، إلا أنّه لم يشارك أبدًا في أي أعمال درامية سواء في السينما أو التلفزيون.

يُذكر أنّ محمد صلاح لديه 55 مليون متابع على “إنستغرام”، حيث يعكف على مشاركة متابعيه صورًا لتدريباته، ولقطات من حياته اليومية مع أسرته، وكذلك بعض المقاطع من الحملات الدعائية التي ينتظرها المتابعون بشغف لمتابعة أخبار نجمهم المحبوب.

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