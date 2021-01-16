بالفيديو: محمد صلاح يختار رامي مالك لتجسيد دوره في فيلم سينمائي

اختار نجم ليفروبول المصري محمد صلاح النجم المصري العالمي رامي مالك لتجسيد شخصيته في فيلم سينمائي يروي قصة حياته، ويذكر أن مالك حائز على جائزة أوسكار الأمريكية.

وقال صلاح في جلسة أسئلة وإجابات مع قناة “سكاي سبورتس” إنه يرى الممثل من أصول مصرية، رامي مالك، اختيار جيد لكي يلعب دوره في فيلم عن حياته.

وعن رامي مالك، أشار محمد صلاح إلى أن سبق وأن التقاه في حفل مجلة “تايم 100″، وأضاف أنه لاحظ أنه كان يتحدث اللغة العربية قليلا.

وتابع صلاح أن رامي مالك يعرف ثقافة بلده بسبب جذوره المصرية، ما سيجعل الفيلم أكثر إقناعا وموضوعية للمشاهد، بحسب رأيه.

وأضاف محمد صلاح أنه متأكد من أن الفيلم الذي يتناول مسيرته سواء كان روائيا أو وثائقيا سيكون مثيرا للاهتمام، وذلك لأنه سيتناول من نشأته وأشياء فعلها لأول مرة في حياته، وأمور صادفها في حياته المهنية.

وحاز رامي مالك على جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي في عام 2019 عن تجسيده لدور المغني الراحل والرئيسي في فرقة “كوين”، فريدي مركوري، في فيلم “بوهيميان رابسودي”.

وقبل فوزه بأوسكار، حقق مالك شهرة واسعة من بطولته المسلسل التلفزيوني الحاصد للجوائز “مستر روبوت”، كما أنه يلعب دور الشرير في أحدث أفلام العميل السري البريطاني “جيمس بوند” بعنوان “No Time to Die”، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية في 2 نيسان/ أبريل المقبل.