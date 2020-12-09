بالفيديو: محمد صلاح يكتب التاريخ بهدف “خرافي” في دوري أبطال أوروبا

استطاع أسطورة ملاعب مصر ولاعب نادي ليفربول محمد صلاح تسديد هدف تاريخي لفريقه في شباك ميتييلاند الدانماركي في دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وجاء الهدف في المباراة التي أقيمت بين فريقه، ليفربول الإنجليزي وميتييلاند الدانماركي، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف محمد صلاح بعد 55 ثانية فقط من بداية المباراة، ليعد أسرع هدف في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، على صعيد مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

من جهتها، أوضحت شبكة “أوبتا” للإحصاءات أن اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، واصل كتابة التاريخ، وأصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن رفع رصيده إلى 22 هدفا.

وكان الرقم التاريخي مسجلا باسم اللاعب، ستيفن جيرارد، بـ 21 هدفا.

وكان فريق ليفربول قد ضمن صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل نقطة واحدة لميتيلاند في المركز الأخير.

هدف صلاح في ميتلاند كامل مع الاعادات وبجودة ممتازة

بهذا الهدف انفرد صلاح ب صدارة الهدافين التاريخين في ليفربول ب 22 هدف

متخطي استفين جيرالد صاحب ال ٢١ هدف

لا تنسو المتابعه يا أساطير 🙏👌#محمد_صلاح pic.twitter.com/SyYISqusPW — مٰحَمّدُ- MOHAMED (@Mohamed88619453) December 9, 2020

🔴 Mohamed Salah is now Liverpool's all-time leading scorer in competition history (22 goals) – overtaking Steven Gerrard (21) ⚽️#UCL https://t.co/RJLaJjwn0s pic.twitter.com/5ir7WNOwzl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2020