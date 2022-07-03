بالفيديو.. محمد نجاتي يهدد بالاعتزال والسبب أمير كرارة

عبر الفنان محمد نجاتي عن استيائه الشديد، من منشور لأحد الكتاب، والذي قارن بين نجاتي وأمير كرارة، حيث أشار إلى أن الأخير كان يتمنى أن يشارك في مسلسل محمود المصري وقدم كل المحاولات الممكنة وغير الممكنة لكنه لم يوفق لذلك وقدم الدور نجاتي.

لافتاً إلى أن الوضع تغير الآن وأصبح كرارة لا يلاحق على العمل على عكس نجاتي.

ونشر محمد نجاتي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بموقع انستغرام، هدد من خلاله بالاعتزال، إذ قال: أمير كرارة نجم كبير وهو ما وصلش للي فيه دلوقتي إلا نتيجة تعب وجهد وعرق، وقدر أنه يوصل لحب الناس وقاعدة كبيرة من الجمهور، وعاوز أقول أني ما كانش ليا دخل في ترشيحي لمسلسل محمود المصري، مع محمود عبد العزيز، ترشيحي جاء من خلال مدحت العدل وهو حي يرزق يسأل.

وأضاف: بالنسبة للبوست اللي اتقال فيه شوف كرارة فين ومحمد نجاتي فين، دي حاجة مش بإيدي وخارجة عن إرادتي أنا بمثل وبشتغل الحاجات اللي بلاقيها كويسة ومناسبة ممكن تكون مش بتاخد بروباجاندا كبيرة زي اللي بيقدمها بعض الممثلين وأتمنى أشارك فيها، ولكني مضطر اشتغل حاجات علشان أكمل بقيت حياتي لأن عندي التزامات.

واختتم محمد نجاتي حديثه: مش مبسوط بالحاجات اللي بقدمها وأحيانا بضطر أقبل حاجات مش راضي عنها علشان أقدر أكمل حياتي وإذا كانت الوضعية دي مضايقة ناس ممكن اعتزل واريحكم كلكم مني وتبقى نهاية الحكاية.