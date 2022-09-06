بالفيديو.. مذيعة تتعرض لجلطة دماغية على الهواء

تعرضت مذيعة لوعكة صحية شديدة، خلال تقديمها لنشرة الأخبار على الهواء مباشرة، ولكن سرعات ما تداركت الموقف باحترافية.

بدأت المذيعة “جولي تشين” بالتلعثم في الحديث، قبل أن تنظر إلى الأسفل قليلا وينتهي البث، ليكتشف المشاهدين لاحقا بأنها تعرضت لأزمة صحية مخيفة.

وكشفت مذيعة أخبار في ولاية أوكلاهوما، عن إصابتها بجلطة دماغية على الهواء مباشرة، وهذا كان سبب تلعثمها على الهواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع “نيويورك بوست”.

وتم نقل جولي تشين، التي تعمل محطة محلية تابعة لـ”إن بي سي” في تولسا، إلى المستشفى، بعد أن وجدت نفسها تعاني لقراءة نص النشرة.

وكتبت في منشور على فيسبوك: “الأيام القليلة الماضية لا تزال غامضة بالنسبة لي، إلى حد ما، لكن أطبائي يعتقدون أنني أصبت بجلطة دماغية مباشرة على الهواء صباح يوم السبت”.

وتمكنت تشين باحترافية بالتغلب على الوعكة التي تعرضت لها على الهواء، حيث كانت تقرأ خبر إلغاء ناسا لعملية إطلاق صاروخ منتظرة، عندما بدأت بالارتباك بشكل واضح وقامت بتكرار كلماتها، وبعد معاناتها لعدة ثوان، اعتذرت تشين للمشاهدين، وسرعان ما سلمت النشرة إلى مذيعة الأرصاد الجوية آني براون لتحديث حالة الطقس.

وقالت تشين: “أدرك زملائي في العمل حالة الطوارئ الجارية واتصلوا برقم 911”.