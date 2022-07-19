الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. مذيع صيني يتعرض لنزيف مفاجئ خلال النشرة

منذ ساعة واحدة

نزيف الأنف

A A A
طباعة المقال

في واقعة نادرة من نوعها، تعرض مذيع في التلفزيون الصيني لموقف غريب عندما أصيب بنزيف في الأنف خلال نشرة الأخبار على الهواء مباشرة، إلا أنه قام بمواصلة عمله.

وتعرض هوانج شينكي، من قناة (سوزو تي في) لنزيف في الأنف، خلال برنامج تلفزيوني مباشر، يوم الاثنين 11 يوليو 2022، واستمر مع ذلك في تقديم نشرة الأخبار حتى نهايتها.

وبدأ النزيف بعد فترة وجيزة من بدء النشرة وكان شديدًا حتى سال من أنفه إلى فمه، لكن هوانج حافظ على هدوئه طوال البث، وعلى الرغم من أن زميلته ساعدت في التقديم، فإن هوانج ظل جالسًا وأنفه ينزف، وذلك وفقا لما ذكره موقع (Media details).

وأوضح هوانج، الثلاثاء، أنه في ذلك الوقت لم يفكر في أي شيء سوى إنهاء البث.

تداول عدد كبيرمن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وصور المذيع على الصفحات الصينية، وأشاد البعض بمهنية هوانج، لكن الكثير من الناس تساءلوا عن ظروف عمله ولماذا شعر بأنه لا يستطيع التوقف عن قراءة الأخبار.

    المزيد من منوعات

    الممثلة فاليري أبو شقرا من مسلسل "من إلى"
    فاليري أبو شقرا ونجوم مسلسل "من إلى" يتحدثون لصوت بيروت إنترناشونال عن تفاصيل أدوارهم
    الخنازير -تعبيرية
    بالفيديو.. خنازير برية تجتاح العاصمة الإيطالية بحثاً عن الطعام
    عرض زواج
    اغرب شروط زواج في الهند.. بيتزا واحدة في الشهر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    وزير الاقتصاد يكشف عن موعد رفع الدعم عن الخبر!