بالفيديو.. مشاهد من زوايا مختلفة لمروع لندن

لايزال الذهول يخيم على مواقع التواصل بعد انتشار عدد من الفيديوهات بمشاهد من زوايا مختلفة للشاب الثلاثيني مروع العاصمة البريطانية بالسيف

بعد لحظات من هجوم لندن، قبيل إلقاء القبض عليه.

فيما أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت رجلا عمره 36 عاما كان يحمل سيفا بعدما اقتحم منزلاً، وهاجم أشخاصا من العامة واثنين من أفراد الشرطة، الثلاثاء، في منطقة هينو بشرق لندن.

كما أفادت لاحقا بمقتل مراهق يبلغ من العمر 13 عاماً.

إصابة 4 أشخاص بحادثة طعن في مترو الأنفاق بـ #لندن.. والشرطة تلقي القبض على الفاعل #بريطانيا#العربية pic.twitter.com/ivRargM42G — العربية (@AlArabiya) April 30, 2024

وقال نائب مساعد مفوض الشرطة، أدي أديلكان، “لابد أن هذا كان حادثا مروعا بالنسبة للأشخاص المعنيين. أعلم أن المجتمع الأوسع سيشعر بالصدمة والقلق. سيرغب الناس في معرفة ما حدث، وسنقدم مزيدا من المعلومات في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف أن الشرطة لا تعتقد أن هناك تهديدا للمجتمع الأوسع، مستبعدا فرضية العمل الإرهابي حتى الآن.

كما أضاف “لا نبحث عن مزيد من المشتبهين.. لا يبدو أن هذا الحادث له علاقة بالإرهاب”.

أتى هذا الحادث فيما تشهد معظم الدول الأوروبية حالة تأهب أمني تحسباً لأي هجمات إرهابية، بعدما حذرت تقييمات استخباراتية من احتمال تنفيذ جماعات متطرفة هجمات في عدة بلدان أوروبية.

كما جاء بعدما أعلنت ألمانيا قبل نحو أسبوعين توقيف عدة مراهقين كانوا يعدون العدة لتنفيذ عمليات طعن وهجمات إرهابية في البلاد.

وكانت مدينة سيدني الأسترالية شهدت أيضا قبل نحو أسبوعين عملية طعن في أحد مجمعات التسوق، ذكّرت إلى حد بعيد بالهجوم الدامي الذي شهدته قاعة احتفالات في مجمع كروكوس في موسكو يوم 22 مارس الماضي، حيث هاجم مسلحون بالرشاشات والسكاكين مئات الأشخاص المتواجدين في صالة موسيقية.