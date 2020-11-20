بالفيديو: مشرّد يدفع امرأة إلى عجلات قطار مسرع في نيويورك

رصدت كاميرا للمراقبة الداخلية في محطة للمترو بمنهاتن في نيويورك، دفع مشرد امرأة الى عجلات قطار كان مسرعا، من دون أي سبب واضح، وفوق ذلك لم يغادر فرارا من المكان، بل بقي على رصيف انتظار القطارات، كأن شيئا لم يحدث، إلى أن أقبل أفراد من الشرطة واعتقلوه. أما المرأة، فنجت بعد أن ابتعدت عن السكة الحديد، إلى أن توقف القطار وانتشلوها.

اتضح أن المعتدي الشاب اسمه Aditya Vemulapati وعمره 24 سنة، فيما رفضت الشرطة الكشف عن معلومات بشأن الضحية، سوى أن عمرها 40 ونقلوها إلى مستشفى قريب، وجدها أطباؤه مصابة برضوض وجروح طفيفة، وفقا لما ألمت به “العربية.نت” من موقع شبكة CBS 2 التلفزيونية الأميركية، وبخبرها ذكرت أن الشاب وجهت إليه تهمة الشروع في القتل والاعتداء، وعقوبتها السجن لسنوات، يقرر عددها أحد القضاء بعد أن يلم بالحالة النفسية للمعتدي ونواياه.

ذكرت المحطة التلفزيونية أيضا، أنها المرة الثانية في 14 ساعة التي يدفع فيها شخص غريب بأحدهم إلى عجلات قطار الأنفاق، فيوم الأربعاء تعرض رجل عمره 36 سنة للضرب، قبل أن يدفعه المعتدي عليه إلى سكة القطار الذي تدارك سائقه الأمر، فاستخدم المكابح وأوقفه للحال، وسريعا اعتقلت شرطة نيويورك المعتدي في اليوم التالي، أي أمس الخميس، وهو “جاستن بينا” البالغ 23 سنة، ووجهت إليه تهمة الشروع في القتل والتعريض المتهور للخطر العام، بحسب “العربية”.