الأثنين 23 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 16 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: مشهد هزّ المكسيك... سقوط لاعبة سيرك بعدما خانها الطوق

منذ 12 دقيقة
لاعبة سيرك

لاعبة سيرك

A A A
طباعة المقال

في مشهد هزّ المكسيك، سقطت لاعبة سيرك من ارتفاع يزيد على 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية.

وارتطمت الفتاة بالأرض بقوة وسط صراخ الناس على سيرك في مدينة تامبيكو شرق البلاد أمام الحشود.

ووفق المعلومات، فقد أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء ثم تهبط على الأرض بقوة فجأة.

وبعد أن بدت اللاعبة مستلقية بلا حراك على المسرح، سارع مسؤولو السيرك لإطفاء الأضواء بينما هرع زملاؤها لمساعدتها.

يذكر أن اللاعبة نقلت بعد الحادث إلى مستشفى في تامبيكو.
وأعلنت إدارة السيرك أنها لم تتعرض لإصابات، قائلة في بيان: “كان من بين جمهورنا مسعفة طبية قدمت لها الإسعافات الأولية طواعية. سنكون ممتنين لها إلى الأبد”.

إلى ذلك، استأنف السيرك عرضه كما خطط له قبل الحادث.

    المزيد من منوعات

    كريستوفر موريس ووه لاعب ستاد رين يتواجه مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان
    باريس سان جيرمان يتجرع الهزيمة من جديد!
    كأس السوبر الإسباني
    برشلونة يسحق ريال مدريد ويفوز بكأس السوبر الإسباني
    تركي آل الشيخ وكريستيانو رونالدو
    بالفيديو.. آل الشيخ يقلد رونالدو شارة "الكابتنية" لقيادة نجوم النصر والهلال

    الأكثر قراءة

    "جيرارد بيكيه"
    بالفيديو.. بيكيه يرد على إهانة شاكيرا بطريقته الخاصة!
    آر بوني غابرييل تفوز بلقب "ملكة جمال الكون"
    بالفيديو والصوَر.. فوز الأميركيّة آر بوني غابرييل بلقب "ملكة جمال الكون"
    محامي ويليام نون رالف طنوس
    محامي ويليام نون: يريدون إحضار بو صعب لإخلاء سبيل نون