بالفيديو: مشهد هزّ المكسيك... سقوط لاعبة سيرك بعدما خانها الطوق

في مشهد هزّ المكسيك، سقطت لاعبة سيرك من ارتفاع يزيد على 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية.

وارتطمت الفتاة بالأرض بقوة وسط صراخ الناس على سيرك في مدينة تامبيكو شرق البلاد أمام الحشود.

ووفق المعلومات، فقد أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء ثم تهبط على الأرض بقوة فجأة.

وبعد أن بدت اللاعبة مستلقية بلا حراك على المسرح، سارع مسؤولو السيرك لإطفاء الأضواء بينما هرع زملاؤها لمساعدتها.

يذكر أن اللاعبة نقلت بعد الحادث إلى مستشفى في تامبيكو.

وأعلنت إدارة السيرك أنها لم تتعرض لإصابات، قائلة في بيان: “كان من بين جمهورنا مسعفة طبية قدمت لها الإسعافات الأولية طواعية. سنكون ممتنين لها إلى الأبد”.

إلى ذلك، استأنف السيرك عرضه كما خطط له قبل الحادث.

~13.01.2023

Tampico, Tamaulipas, Mexico. A circus acrobat fell from a height of more than 5 meters. The girl did not have any fracture. pic.twitter.com/R2hFkYUt1C

— DewastacjaTicTok (@krus_vs_insta) January 14, 2023