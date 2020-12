بالفيديو: مصارع يضرم النار بمنافسه على الحلبة

خلال النزال الذي جمعهما أمس الاثنين، اضرم المصارع راندي أورتن النار بمنافسه براي وايت، ضمن الدورة الاستعراضية Firefly Funhouse Inferno لمصارعة المحترفين “WWE”.

وبغية الفوز في سهرة عرض المصارعة الترفيهية “WWE” كان يجب على أحدهما حرق الآخر.

وفي البداية حاول براي وايت الملقب بـ”ذا فيند” إحراق راندي أورتن فوق كرسي خشبي سكب فوقه مادة مشتعلة، ولكن تمكن الأخير من تدارك الموقف في اللحظات الأخيرة وهرب من فوق الكرسي الذي اشتعل بالنيران.

#RandyOrton Burns Him Alive!

Is This The End of #TheFiend?#WWETLC pic.twitter.com/UCEqs3QNAv

— The New Era (@ConnectWWE) December 21, 2020