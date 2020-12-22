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بالفيديو: مصارع يضرم النار بمنافسه على الحلبة

منذ ساعة واحدة
مصارع يضرم النار بمنافسه على الحلبة

مصارع يضرم النار بمنافسه على الحلبة

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خلال النزال الذي جمعهما أمس الاثنين، اضرم المصارع راندي أورتن النار بمنافسه براي وايت، ضمن الدورة الاستعراضية Firefly Funhouse Inferno لمصارعة المحترفين “WWE”.

وبغية الفوز في سهرة عرض المصارعة الترفيهية “WWE” كان يجب على أحدهما حرق الآخر.

وفي البداية حاول براي وايت الملقب بـ”ذا فيند” إحراق راندي أورتن فوق كرسي خشبي سكب فوقه مادة مشتعلة، ولكن تمكن الأخير من تدارك الموقف في اللحظات الأخيرة وهرب من فوق الكرسي الذي اشتعل بالنيران.

ولكن راندي أورتن تمكن من التغلب على “ذا فيند” في أول نزال من نوع “جحيم فايرفلاي” بعد أن أسقطه بضربة “RKO” ثم أشعل النيران في جسده وتركه يحترق داخل الحلبة معلنا فوزه بالنزال.

ووفقا لما ذكره موقع “talksport”، فإن هذا العرض بالتحديد كان مسجلا، يوم الأحد، خلافا لباقي نزالات اليوم، كما أوضحت أن ”ذا فيند“ كان يرتدي سترة منعته من الشعور بالحروق بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن الجسد الذي اشتعلت فيه النيران لإغلاق العرض كان مجرد دمية وليس براي وايت.

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