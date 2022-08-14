بالفيديو.. مصافحة بين مدربي توتنهام وتشيسلي تنتهي بطردهما!!

أحرز هاري كين هدفا بضربة رأس في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لينتزع توتنهام هوتسبير التعادل 2-2 في ضيافة تشيلسي في قمة لندنية متوترة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

ووقد شهدت نهاية المباراة، مشهداً عنيفاً بين مدربي الفريقين، انتهت بحصولهما على البطاقة الحمراء.

وسجلت الكاميرات المشاجرة التي وقعت بين توماس توخيل (تشلسي) وأنطونيو كونتي (توتنهام) بعد نهاية المباراة التي انتهت بخطف توتنهام لتعادل مهم 2-2 من أرض تشلسي.

ومع نهاية المباراة، صافح كونتي توخيل، إلا أن الأخير بدا غاضبا كونه لم ينظر إليه ما أدى إلى مشادة بينهما وتلقيهما بطاقة حمراء.

وأظهر الفيديو المصافحة النارية بين المدربين حيث قبض توخيل على كف كونتي، وأشار إلى عينيه فيما يعني أن المدرب الإيطالي لم ينظر إليه خلال المصافحة التقليدية عقب المباراة.

وتدخل الكثير من لاعبي الفريقين بين المدربين، قبل أن يتخذ الحكم قراره بطرد الاثنين في مشهد استثنائي.

CONTE AND TUCHEL STILL BEEFIN 😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/4hXppnixZj — WolfRMFC (@WolfRMFC) August 14, 2022