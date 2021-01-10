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بالفيديو: مصرية تربط ابنها في شجرة منذ 15 سنة

منذ 8 ثواني
مصرية تربط ابنها في شجرة منذ 15 سنة

مصرية تربط ابنها في شجرة منذ 15 سنة

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“قصة” حقيقية لا يصدقها عقل، فقد كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات فيديو ربط شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في شجرة بعدما أثار غضبا واسعا خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الواقعة بتداول رواد السوشيال ميديا في محافظة الشرقية مقطع فيديو أظهر شابا في نهاية العقد الثاني من العمر مربوطا بجذع شجرة ناحية مقابر بالقرب من أراض زراعية.

وناشد موثق الفيديو وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة بإيداع الشاب دار رعاية حتى يتسنى توفير حياة كريمة له.

وعلى إثر هذه الضجة أصدرت وزارة الداخلية بيانا، كشفت فيه تفاصيل وملابسات الفيديو المتداول تحت عنوان شاب مربوط بحبل في شجرة كافور من 15 سنة.

وأوضحت أنه بالفحص تبين أن الفيديو لأحد الأشخاص ”معاق ذهنيا“، ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، ومقيد من قدميه بشجرة داخل أرض زراعية بدائرة المركز.

وباستدعاء والدة المجني عليه ”ثريا. ك“، للاستماع لأقوالها، قالت إن زوجها هجرها منذ نحو 10 سنوات لإنجابها طفلهما ”معاقا ذهنيا“، وتقوم باصطحاب نجلها للأرض الزراعية التى تعمل على زراعتها وتقوم بتقييده لخوف الأطفال منه وخشية هروبه، وعقب الانتهاء من عملها تقوم بتحريره والعودة به إلى المنزل.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بحسب “ارم نيوز”.

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