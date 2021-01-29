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بالفيديو: مضيفة طيران تكشف السبب الحقيقي لارتداء منديل العنق

منذ 5 ساعات
مضيفات طيران

مضيفات طيران

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قد يظن العديد منكم أن منديل العنق الذي ترتديه مضيفات الطيران هو مجرد زي أو أكسسوار شائع، ومع ذلك، فإن هذا الوشاح له غرض آخر في حالات الطوارئ، يمكنه حتى إنقاذ حياة المضيفة نفسها أو أحد الركاب.

​أوضحت مضيفة روسية هذا الأمر في مدونتها على “TikTok”. فوفقًا لها، فإن مناديل العنق هي بالفعل “بطاقة الاتصال” لشركة الطيران، حيث أنها مصبوغة بألوان الشركة، وعادة ما يتم استخدام المناديل عندما يكون داخل الطائرة مليئًا بالدخان، لتغطية الأنف والفم تجنبا للاختناق.

@vichok05

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♬ оригинальный звук – user7501134452739

    المصدر :
  • سبوتنيك

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