بالفيديو.. مطاردة لقائد سيارة تحت تأثير المخدر في مصر

اعتقلت السلطات المصرية شخصًا كان يقود سيارة تحت تأثير المخدر على طريق القاهرة – السويس، وكاد يتسبب في عدد من الحوادث رغم مطاردة الشرطة له، حسب مقطع فيديو متداول.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان السبت: “تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيادة سيارة بأحد المحاور المرورية بالقاهرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية معرضًا سلامته والآخرين للخطر”.

وأفاد البيان بأن قائد السيارة ” ظهرت عليه علامات تناول مواد كحولية”، إضافة إلى العثور معه على “عدد 2 دفتر أوراق لف سجائر ، أداة خاصة لتعاطي مخدر الأيس، عقار طبي مجهول”، في داخل السيارة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر الشبكات الاجتماعية للحظات القيادة الخطرة للشخص قائد السيارة، واصطدام إحدى سيارات النقل الثقيل به من الخلف، ومواصلته التمايل يمينا ويسارًا على الطريق ورفضه التوقف رغم مطاردة الشرطة له.

لحظة بلحظة.. مطاردة بوليسية للسائق المتهور على #طريق_السويس قبل إلقاء القبض عليه pic.twitter.com/T4Ci5uWWUt — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) September 24, 2022