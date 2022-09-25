الأحد 29 صفر 1444 ﻫ - 25 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. مطاردة لقائد سيارة تحت تأثير المخدر في مصر

منذ ساعة واحدة
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

A A A
طباعة المقال

اعتقلت السلطات المصرية شخصًا كان يقود سيارة تحت تأثير المخدر على طريق القاهرة – السويس، وكاد يتسبب في عدد من الحوادث رغم مطاردة الشرطة له، حسب مقطع فيديو متداول.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان السبت: “تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيادة سيارة بأحد المحاور المرورية بالقاهرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية معرضًا سلامته والآخرين للخطر”.

وأفاد البيان بأن قائد السيارة ” ظهرت عليه علامات تناول مواد كحولية”، إضافة إلى العثور معه على “عدد 2 دفتر أوراق لف سجائر ، أداة خاصة لتعاطي مخدر الأيس، عقار طبي مجهول”، في داخل السيارة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر الشبكات الاجتماعية للحظات القيادة الخطرة للشخص قائد السيارة، واصطدام إحدى سيارات النقل الثقيل به من الخلف، ومواصلته التمايل يمينا ويسارًا على الطريق ورفضه التوقف رغم مطاردة الشرطة له.

    المصدر :
  • CNN عربي

المزيد من منوعات

الجمعية العامة للأمم المتحدة
دبلوماسي عراقي يثر الجدل.. يتابع مباراة كرة قدم خلال اجتماع الأمم المتحدة
كريستيانو رونالدو
بالصورة.. رونالدو يتعرّض لإصابة بالغة في الوجه
لودميلا سامسونوفا
الروسية سامسونوفا تحرز ثالث لقب خلال شهرين في طوكيو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

فيديو مرعب.. إشكال دموي في صيدا يوقع عدداً من الجرحى
جبران باسيل
تصريح مفاجئ لجبران باسيل عن نصر الله.. لا يمون عليّ بهذا الأمر!
صورة من الفيديو
بالفيديو.. لحظة مروّعة لانقلاب شاحنة من ممر علوي أسفر عن مقتل السائق