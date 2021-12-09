بالفيديو: معايدة استثنائية من هبة طوجي لأسامة الرحباني

عايدت الفنانة اللبنانية هبة طوجي المؤلف الموسيقي والمنتخ أسامة الرحباني بطريقة مميزة، إذ نشرت طوجي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، متمنية عيد ميلاد سعيد للرحباني الذي يصادف عيد ميلاده اليوم.

مقطع الفيديو الذي هو كناية عن ترنيمة ميلادية، علّقت عليه هبة ما معناه: “عيد ميلاد سعيد لأوسي أتمنى أن تحقق كل أحلامك (وأنا أعلم مدى حلمك)، دائماً هنا منذ اليوم الأول! لقد قطعنا شوطًا طويلاً معًا ولم يأتِ الأفضل بعد”.

يذكر أنه أطلت هبة طوجي على خشبة مسرح مرايا العلا بحفل استثنائي مع انطلاق الفعاليات الموسيقية بموسم “لحظات العلا” في السعودية.

وتكريماً لغنائها على أرض المملكة العربية السعودية، قامت هبة بأداء أغنية “ليلى” بتوزيع جديد أوركسترالي من توقيع أسامة الرحباني. هذه الأغنية المحببة لقلب هبة طوجي، تم تضمينها لإظهار الحب والاحترام للمملكة والوجهة التاريخية للعلا.