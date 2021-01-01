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بالفيديو: معايدة من الشاعرة الإيطالية فرانشيسكا سكالينجي للسوريين

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 5:25 مساءً
فرانشيسكا سكالينجي

فرانشيسكا سكالينجي

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عايدت الشاعرة الإيطالية فرانشيسكا سكالنجي المعروفة بدفاعها عن الثورتين السورية واللبنانية، السوريين، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” حيث قالت ” أتمنى لسوريا الحرية من الطاغية بشار الأسد، وأتمنى الحرية لجميع المعتقليين السوريين في سجون النظام السوري، وأتمنى أن تعود سوريا أجمل من قبل”.

سكانجي عرفت بمناهضتها للنظام السوري وحزب الله والميليشيات الايرانية، تحدثت عنها العديد من وسائل الاعلام بسبب مواقفها المؤيدة للثورة السورية، وبحسب تصريحات صحفية سابقة لها قالت انها بدأت بمتابعة الأوضاع في سوريا منذ سنوات ما قبل الحرب وكانت اهتماماتها في البداية منصبة على الجوانب الإنسانية قبل كل شيء، وبانها بدأت تأييد الثورة السورية علناً كناشط بعد مرور سنتين من انطلاقها، وشعرت بأنها لا تفعل شيئًا للسوريين، لذلك بات شغلها الشاغل الحفاظ على ذاكرة الثورة السورية، وخصوصًا أن الكثير من الذاكرة التاريخية عن الثورة السورية بدأت تضيع ويتم حذفها.

وكتبت سكانجي العديد من القصائد عن سوريا ترجم بعضها الكاتب السوري السوري ياسين الحاج صالح، واعلنت انها تعتبر الساروت رمزاً من رموز الثور، وبأنه يعيش في قلوب الملايين، وبأنّها تحب الشعب السوري بشدة، وهو شعب ليس لديه صوت، لكنها لا تريد التحدث باسمه، اذ تريد فقط الوقوف إلى جانبه في طريقه لنيل الحرية والكرامة.

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