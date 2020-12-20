بالفيديو: معلق رياضي شهير يغلق الهاتف بوجه “عادل إمام” إليكم التفاصيل

أثار المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي ضجة بالقصة التي رواها حول الاتصال الذي جرى بينه وبين النجم الكبير عادل إمام، حين قام شلبي بإغلاق الهاتف بوجه إمام.

وفي التفاصيل، قال شلبي، في تصريحات لصحيفة “الدستور” المصرية، إنه تلقى في البداية اتصالا من رقم مميز، وعندما رد عليه أخبره المتصل بأنه عادل إمام، ولكنه أنهى المكالمة لاعتقاده أنها مزحة أو معاكسة.

وتابع شلبي أن عادل إمام اتصل به مرة أخرى، وعرفه من صوته، ورحب به، وطلب منه الحضور إلى مكتبه.

وأضاف أنه عندما حضر إلى مكتب عادل إمام عرض عليه المشاركة بشخصيته الحقيقية كمعلق رياضي ضمن أحد مشاهد فيلم “مرجان أحمد مرجان”، من إنتاج 2007، ويشارك في بطولته ميرفت أمين وشريف سلامة وبسمة.

وأكد مدحت شلبي أنه وافق على الظهور في الفيلم لأنه شرف له أن يظهر في أحد أعمال عادل إمام الفنية.

كما كشف مدحت شلبي أن عادل إمام طلب منه شخصيا قول في المشهد كلمته الشهيرة أثناء التعليق في المباريات “لله عليك يا حبيب والديك”، وهو ما حدث بالفعل.

وكانت قناة “أون تايم سبورتس” أعلنت مؤخرا عن عودة مدحت شلبي رسميا عبر شاشتها ببرنامج جديد يحمل اسم “مساء أون تايم”.

وأضافت القناة أن البرنامج سيتم إذاعته من الثلاثاء إلى الخميس في تمام الساعة الحادية عشر مساء عبر قناة “أون تايم سبورتس 2″.

ويبدأ مدحت شلبي الملقب بـ”الجنرال” أولى حلقاته يوم الثلاثاء المقبل بعد نهاية الجولة الأولى من النسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري 2020/2021.