بالفيديو.. مفاجأة جديدة في جريمة مقتل السعودي والكويتي في العراق

كشف تقرير الطب الشرعي العراقي مفاجأة بعد فحص جثمان المواطن الكويتي فيصل المطيري وصديقه السعودي أنور الظفيري، المقتولين أثناء قيامهما برحلة صيد بمنطقة صحراوية في العراق.

وقال الدكتور صالح المطيري، عم المواطن الكويتي فيصل المطيري “حسب حديث كثير من خبراء المتفجرات ومنهم عراقيين، يدحضون رواية التفحير، وأيضا نظرتي للجثامين تظهر أن الحادث لم يكن تفجيرا وإنما استهداف مباشر”، لافتا إلى أن طيرهما “صقر” كان حيا.

فيديو/ صالح المطيري: تقرير الطب الشرعي العراقي أشار لوجود طلقات نارية أدت الى وفاة فيصل المطيري وأنور الظفيري ومن ثم احتراق الجثث بهذا الشكل الشنيع.. حيث تعرضا للغدر اثناء رحلة صيد مرخصة.

•تم تشييعهما في مقبرة الصليبخات قبل قليل. pic.twitter.com/zHQJaq1khH — المجلس (@Almajlliss) December 28, 2023

وقال صالح المطيري خلال تصريحات صحافية: “حسب الصور التي اطلعت عليها ووصلتني من وسائل إعلام عراقية تنفي تماما ما يقال بشأن مقتل فيصل المطيري وأنور الظفيري جراء تفجير عبوة ناسفة”.

​​وأضاف: “تقرير الطب الشرعي العراقي أشار لوجود طلقات نارية أدت إلى وفاتهما ومن ثم احتراق الجثث بهذا الشكل الشنيع”. وتابع: “كانا في رحلة صيد رسمية مرخصة، وتعرضا للغدر”.

وأردف: “الرواية الرسمية العراقية التي أعلنت على لسان الخارجية العراقية بشأن تعرضهما لانفجار عبوة ناسفة قديمة غير صحيح”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من موقع العثور على جثتين في منطقة السكريات في صحراء صلاح الدين بالعراق، إحداهما لمواطن سعودي مقيم في الكويت والأخرى لمواطن كويتي.

وأظهرت الصور المتداولة تفحم السيارة والجثتين بجوارها، كما تظهر آثار طلقات نارية تعرضت لها سيارتهما.

إلى هذا، أعلنت سفارة ⁧‫السعودية‬⁩ في ⁧‫العراق‬⁩ أن السلطات المعنية في العراق عثرت، الثلاثاء، على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، مشيرة إلى متابعتها مع السلطات العراقية ملابسات الحادث.

وجاء في بيان: “إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، تفيد سفارة المملكة في العراق بأن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية”.