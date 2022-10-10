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بالفيديو: مفاجأة من الملكة رانيا لـ"يوتيوبر" على الهواء مباشرة

منذ 18 دقيقة
اليوتيوبر الأردني ناجي القاق

اليوتيوبر الأردني ناجي القاق

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تفاجأ “اليوتيوبر” الأردني ناجي القاق باتصال هاتفي من الملكة رانيا العبدالله على الهواء مباشرة خلال ظهوره المباشر على “يوتيوب” لجمع التبرعات لطلبة الجامعات الأيتام ضمن حملة “إنتو الأمان”.

وخلال الاتصال الذي أجري اليوم الاثنين، قدمت الملكة رانيا الشكر لليوتيوبر وفريق العمل على جهودهم لجمع التبرعات، وفق الفيديو أدناه.

وبعد انتهاء المكالمة وجه ناجي الشكر للملكة وأخبر فريق عمله ما دار بينهما، حيث قدمت الملكة كل الدعم مبدية إعجابها بالمبادرة، بحسب ما قال القاق في الفيديو.

يشار إلى أن عدد ساعات البث المباشر المخصصة لجمع التبرعات في حملة “إنتو الأمان”، بلغت أكثر من 43 ساعة ووصل عدد المتبرعين 3483 فيما وصل عدد المستفيدين 43 طالبا، وقدر المبلغ الإجمالي الذي قدمه المتبرعون عبر المباشر 86750.549 دينار أردني.

 

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