بالفيديو.. مقتل 3 أشخاص في حادث سير مروع في أميركا

أسفرت عاصفة ثلجية قوية عن وقوع حادث سير مروع في ولاية أوهايو الأميركية، حيث ارتطمت 46 سيارة وشاحنة على الأقل ببعضها البعض، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.

وأكدت دورية الطريق السريع بولاية أوهايو، أن 46 سيارة على الأقل اصطدمت ببعضها البعض في طريق “أوهايو تورنبايك”، بعد ظهر الجمعة 23\12\2022.

ونقلت شبكة “فوكس” الأميركية عن السلطات، وقوع 3 وفيات في موقع الحادث، بالإضافة إلى العديد من الإصابات.

وذكرت دورية الطريق السريع في أوهايو، إن عددا من المقاطعات المجاورة شاركت في عمليات الإنقاذ، وتم نقل الأشخاص الذين تعرضوا للحادث الضخم إلى منشأة محلية ليحظوا بالتدفئة.

كما أكدت السلطات أن “الطقس كان عاملا في الحادث”، ونصحت الناس بتجنب السفر، إذ يمكن أن يؤدي تساقط الثلوج إلى تقليل الرؤية بشكل كبير.

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.

One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w

— ABC News (@ABC) December 23, 2022