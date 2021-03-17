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بالفيديو: مقطع متداول لا يستطيع سماعه من تجاوز الـ25 عاما !

منذ 7 ساعات
من المرجح أن يكون الطنين ناتجاً عن الإصابة بفيروس كورونا

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تداول مستخدمو موقع الفيديوهات القصيرة “تيك توك” مقطع فيديو يعرض صوتا، قال ناشروه إنه لا يستطيع سماعه من تجاوزوا عمر الـ25 عاما.

وقال موقع “كومسومولسكايا برافدا” الروسي، إن حسابا لمستخدم يحمل اسم metzie72 نشر مقطع فيديو يظهر سماعة كبيرة تطلق أصواتا، واقترح على الجميع سماعها.

وبدأ المستخدمون في تبادل الفيديو المذكور مع أشخاص من الأجيال المختلفة بدءا من الصغار وانتهاء بالمسنين، انضم إلى لعبة “تسمع أو لا تسمع” الملايين من مستخدمي “تيك توك” وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن حل هذا اللغز الصوتي يكمن في طبيعة آذان الأذن البشرية، التي تقل قدرتها مع مرور الوقت على استقبال الترددات العالية. أما الصوت الذي تطلقه اللعبة فيزيد تردده على 17 ألف هرتز (أي 17 ألف ذبذبة في الثانية)، إلا أن هناك عدد قليل جدا من المستمعين الذين تجاوز سنهم 25 عاما قد تستطيع آذانهم استقباله.

جدير بالذكر أن الأجهزة الصوتية الجيدة قادرة على استرجاع الأصوات ضمن مجال الترددات التي تتراوح بين 20 و20 ألف هرتز.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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