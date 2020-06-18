بالفيديو… مقيم في السعودية يشكر الملك سلمان بطريقة أبهرت الآلاف

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لشخص مقيم على أراضي السعودية يحمل لافتة يشكر فيها المملكة وشعبها.

ويظهر في الفيديو لافتة مكتوب عليها: “شكرا للملكة ملكا وحكومة وشعبا، تعاملتم معنا بطيب أصلكم وقت الشدة، بارك الله فيكم”.

الفيديو شاهده الآلاف عبر مواقع التواصل وخاصة “تويتر”، ويبدو الارهاق على وجه الرجل من شدة الحر، حيث تبلغ درجة الحرارة في السعودية 43 درجة، بحسب وسائل إعلام سعودية.

ويسمع في المقطع صوت مواطن سعودي يقول له “نحن أخوة”.

فيديو | مقيم يحمل لافتة تحت أشعة الشمس مدونًا عليها رسالة شكر وعرفان للمملكة وللشعب السعودي.

؛ pic.twitter.com/28MlAhhMOF — مجتمعنا (@KSASociety) June 15, 2020