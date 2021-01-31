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بالفيديو: ملكة جمال كازاخستانية تضطر للعمل في مقهى... لهذا السبب!

31 - يناير - 2021
آخر تحديث: 31 - يناير - 2021 12:33 مساءً
ملكة جمال كازاخستانية تضطر للعمل داخل مقهى

ملكة جمال كازاخستانية تضطر للعمل داخل مقهى

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ذكر موقع “365info”، إن جلنور نورتازا “ملكة جمال مدينة كيزيلوردا لعام 2017″، والمشاركة في مسابقة “ملكة جمال كازاخستان”، اضطرت للعمل في أحد مقاهي المدينة.

وأشار الموقع، إلى ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الفتاة وهي تقشر الثوم وتغسل الأطباق في مطبخ أحد المقاهي في مدينة كازيلوردا. في الوقت نفسه، لم تنكر الفتاة مشاركتها في مسابقات ملكات الجمال.

وذكر بعض معارفها، أن الفتاة تمر بحالة معيشية صعبة، لأنها باتت يتيمة وتضطر للإنفاق على نفسها. وبسبب جمالها، يصعب عليها العثور على عمل لائق، لأن النساء يغرن منها، وغالبا ما يقدم الرجال عروض غير لائقة لها، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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