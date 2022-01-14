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بالفيديو: من صياد إلى فريسة.. أيل يصيب صياداً في عينه إصابة بالغة

14 - يناير - 2022

من الغابة

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ذكرت صحيفة “ديلي مايل” البريطانية أن رحلة صيد تحولت لمأساة بعد أن باغت أيل صيادا بولنديا وأصابه في عينه.

وتظهر في فيديو للحادث اللحظة التي هاجم فيها الأيل الخائف الصياد وأصابه في عينه.

وكان الصياد ليسزيك كامينيسكي في رحلة صيد جماعية في الغابات بالقرب من تشيلم، جنوب شرق بولندا، عندما صادف الحيوان المذعور المختبئ.

وأظهر الفيديو أن الصياد كان يمشي نحو الأيل حاملا بندقيته مرفوعة حيث باغته الحيوان البري من بين الأعشاب وأوقعه أرضا.

ونشر الصياد لاحقا صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي والدم يسيل من عينه المتضررة، كما أظهرت الصور بندقيته ملقاة على الأرض وملطخة بالدم.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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