الخميس 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 9 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: من هي ملكة جمال الكون الجديدة؟

17 - مايو - 2021
بعد اعلان النتيجة

بعد اعلان النتيجة

A A A
طباعة المقال

فازت ملكة جمال المكسيك، أندريا ميزا، بلقب ملكة جمال الكون في الاحتفال الضخم الذي اقيم بهوليوود بولاية فلوريدا الأميركية.

وذكرت مجلة “بيبول” أن ميزا ( 26 عاما) حصلت على اللقب بعد أن أطاحت بملكة جمال البرازيل جوليا جاما التي نالت لقب الوصيفة وملكة جمال بيرو جانيك ماسيتا ديل كاستيلو التي حصلت على لقب الوصيفة الثانية.

هذه هي الدورة 69 لمسابقة “ملكة جمال الكون” التي تمّ انشاؤها عام 1952 بالولايات المتحدة الأميركية، وهي مسابقة سنوية، وقد تم ولأول مرة إلغاؤها العام الماضي بسبب وباء “كورونا”.

    المزيد من منوعات

    زين الدين زيدان
    باريس سان جيرمان يستقر على بديل زيدان
    ديناصور
    يفوق طوله الـ 10 أمتار.. اكتشاف أضخم كائن مفترس في أوروبا
    ما هو “السفر الانتقامي” وكيف أدّى الى تحليق أسعار تذاكر الطيران؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    أصحاب المولدات
    هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟