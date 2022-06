بالفيديو: من هي ملكة جمال الكون الجديدة؟

فازت ملكة جمال المكسيك، أندريا ميزا، بلقب ملكة جمال الكون في الاحتفال الضخم الذي اقيم بهوليوود بولاية فلوريدا الأميركية.

وذكرت مجلة “بيبول” أن ميزا ( 26 عاما) حصلت على اللقب بعد أن أطاحت بملكة جمال البرازيل جوليا جاما التي نالت لقب الوصيفة وملكة جمال بيرو جانيك ماسيتا ديل كاستيلو التي حصلت على لقب الوصيفة الثانية.

هذه هي الدورة 69 لمسابقة “ملكة جمال الكون” التي تمّ انشاؤها عام 1952 بالولايات المتحدة الأميركية، وهي مسابقة سنوية، وقد تم ولأول مرة إلغاؤها العام الماضي بسبب وباء “كورونا”.

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I

— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021