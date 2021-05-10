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بالفيديو: مهاجم مغربي يتصدى لركلتي ترجيح!

10 - مايو - 2021
جانب من المباراة

جانب من المباراة

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قاد مهاجم فريق المغرب التطواني، عادل لحسناوي، فريقه الى الفوز في مباراة ضد المغرب الفاسي ضمن ربع نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم.

وكان المغرب التطواني في مأزق عندما طرد حارس مرماه، يحيي الفيلالي، في الدقيقة 118 بعد أن كان الفريق قد أنهى تغييراته الخمسة، قبل أن ينقذ الحسناوي الموقف، بتقمصه دور الحارس.

ونجح الحسناوي في الخروج بالمغرب التطواني إلى بر الأمان في الدقائق المتبقية من الشوط الإضافي الثاني، بعد أن تصدى لركلة حرة خطيرة.

ولجأ الفريقان بعدها إلى الضربات الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي، ليواصل الحسناوي تألقه، بتصديه لركلتين ترجيحيتين، ويمنح فريقه الفوز بنتيجة 7-6 وبطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويلعب المغرب التطواني في المربع الذهبي، ضد نادي الوداد البيضاوي، الذي سحق شباب المحمدية برباعية نظيفة، وذلك بحسب RT

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