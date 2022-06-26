الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
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بالفيديو.. مهندس هندي يحتفل بزفافه بطريقة غريبة

منذ 6 دقائق
صور من حفل زفاف المهندس الهندي

صور من حفل زفاف المهندس الهندي

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قرر مهندس هندي أن يحتفل بزفافه بطريقة غريبة خارجة عن المألوف والمتعارف عليه في الأعراس التي تقام في بلاده.

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا وفيديوهات من زفاف أنكوش جيسوال وهو يركب جرافة في موكب الزفاف الخاص به.

وحسبما ذكرت صحيفة “إنديا إكسبريس” عن جيسوال قوله: “أعمل كمهندس مدني، والتعامل مع الجرافات جزء من مهامي اليومية”.

وأضاف: “أحببت فكرة استخدام الجرافة بدل السيارة في موكب زفافي، بحيث يكون ذلك أمرًا غريبًا لا ينسى”.

وتابع جيسوال قائلًا: “تم تزيين دلو الجرافة بشكل رائع، كنت مرتاحًا أثناء الجلوس عليها”.

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