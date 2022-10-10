بالفيديو.. موظّفة في مركز رعاية تُرعب الأطفال بقناع "scream"

نشرت امرأة من ولاية ميسيسيبي الأميركية مقطع فيديو وهي تعتذر بعدما طُردت من مركز رعاية نهارية للأطفال، لارتدائها قناع شخصية الرعب الشهيرة Scream لإخافة الأطفال في المركز.

وقبل أيام، انتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو للموظفة التي تُدعى “سيسي”، وهي تخيف الأطفال، ما أدّى الى صرفها من مركز الرعاية في ولاية ميسيسيبي، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين.

في الفيديو، يمكن رؤية الأطفال وهم يبكون ويختبئون من المرأة بينما هي تقوم بملاحقتهم، غير أنّ الموظفة “النادمة” قد نشرت مقطع فيديو يتضمن اعتذارًا عمّا قامت به قائلة” لم يكن فعلها مقصودًا”.

مع العلم أن “سيسي” أكدت أنها الشخص خلف القناع في الفيديو، زعمت أنّ زملاءها كانوا على علم بمخططها لإخافة الأطفال. وقد طُرد أربعة موظفين من المركز بسبب هذا الفعل، وفق صحيفة محلية.

المرأة المطرودة عملت في مركز رعاية الأطفال لأربع سنوات قبل صرفها. وأضافت في مقطع الفيديو أنها ليست “معتدية على الأطفال”، ولم تقصد أن ترعب الأطفال أو تصدمهم. قائلةً: “ما لم تشاهدوه في الفيديو أنني خرجت من الغرفة وخلعت القناع ثم عدت الى الصف.. وقلت للأطفال إن “سيسي” قضت على الوحش. لن يعود”.

وقد أثار مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع غضبًا كبيرًا، وقال بعض الأهالي إنهم لا يلقون باللوم على مالكة المركز بسبب الحادثة. وقالت إحدى الأمهات وتٌدعى “كيمبرلي سميث”: ” أعلم ١٠٠ بالمئة ان السيدة “شيلا ساندرز” (مالكة المركز) لم تكن على علم بما يحدث، وقد اتخذت الإجراء المناسب على الفور لحظة علمها بذلك”.