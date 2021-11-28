بالفيديو: موقف إنساني لافت لرحمة رياض على المسرح

أبهرت النجمة العراقية رحمة رياض، جمهورها الحاضر لحفلها الذي أحيته على مسرح المدينة في العاصمة مسقط بسلطنة عمان لأول مرة، حيث قدمت باقة من أمتع أغانيها التي يعشقها الجمهور، فضلاً عن مفاجئتهم بالغناء للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

ولفتت رحمة رياض، أنظار الجمهور عندما قدمت موقفاً إنسانياً من خلال استضافة شاب من ذوي الهمم على المسرح للغناء معه، حيث انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما شاركته رحمة رياض، عبر خاصية الستوري في حسابها على “إنستغرام”.

وأحدث المقطع تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جلس الشاب على “كرسي متحرك”، وجلست بجانبه رحمة رياض، تغني معه حيث قاما سوياً بتأدية أغنيتها “الكوكب” التي حققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها وحتى الآن.