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بالفيديو.. موقف طريف لمشجع يقتحم الملعب ويعتدي على الحكم

منذ 46 دقيقة
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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موقف طريف وغريب شهدته مباراة فريقي جبلة وحرجلة في الجولة العاشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم ، حيث اقتحم مشجع الملعب، واعتدى على الحكم، الأمر الذي دفع الأخير للرد.

وأوقف الحكم محمد العبد الله المباراة التي أقيمت في دمشق قبل نهايتها بـ18 دقيقة، بعد دخول مشجع إلى أرض واعتدائه عليه على مرأى من الجميع..

وحصل اقتحام الملعب من قبل المشجع الذي لم يتم الكشف عن هويته بعدما سجّل جبلة هدف التعادل (1-1) في الدقيقة 71 بالشوط الثاني من المباراة.

وأظهر مقطع فيديو تعرض الحكم للركل، وتدخل قوات حفظ النظام لفض الاشتباك، علما أن الحكم ركل بدوره المشجع أيضا.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء “سانا”، أن الفريقين ينتظران قرار اتحاد كرة القدم فيما يخص الحادثة وتثبيت نتيجة المباراة.

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