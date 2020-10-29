بالفيديو: ميريام فارس تنجب مولوداً جديداً

أنجبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مولودها الثاني وأطلقت عليه إسم “دايف”.

ونشرت فيديو ليده وهو يمسك بإصبعها. وظهر في الفيديو تاريخ ولادة الطفل في يوم 20 تشرين الأول الماضي، أطلت ميريام منذ دقائق على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، بعد سلسلة كبيرة من التهاني والتعليقات التي باركت لها بمولودها الثاني.

وكتبت ميريام “بشكركم على كل تهنئة تلقيتها، وبتمنى لكل شخص منكم يلاقي بصيص أمل بهالظروف الصعبة اللي عم نعيشها”.

وقالت في تعليقها على الفيديو: “صحيح انك جيت على هالحياة بظروف صعبة بس رح تكون بأمان لان رح خبيك بعيوني”.

إشارة إلى أن لميريام إبناً آخر من زوجها، إسمه جايدن.

يذكر أن ميريام فارس تسعى جاهدة إلى إلعاد جياتها الخاصة وعائلتها عن الوسط الفني احتراماً لقدسية العائلة.