بالفيديو – ميريام فارس تُطلق تحدٍ جديد “Myriam Haircut Challenge” وتشعل إنستغرام

View this post on Instagram

اذا عبالك تستقبلي العيد بلوك جديد، ما إلك غير تقوي قلبك وتعملي التحدي 😘💇🏼‍♀️ #خليك_بالبيت Do you feel like celebrating #Eid with a new look ? Be strong , watch the video and do the challenge 💇🏼‍♀️😘 #StayHome