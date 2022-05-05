بالفيديو.. ميسي مصدوم من "ريمونتادا" ريال مدريد أمام مان سيتي

أكمل ريال مدريد ثالث “ريمونتادا” أو أكثر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأقصى 3 من كبار أوروبا (باريس سان جيرمان وتشلسي ومانشستر سيتي)، وتأهل لمواجهة ليفربول في نهائي السباقات القارية.

غير أن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو المهاجم السابق للمان سيتي وبرشلونة كان يشارك في التعليق على المباراة الملحمية مع مواطنه كارلوس تيفيز، وكان النجمان السابقان يحللان المباراة ويناقشان الفوز التاريخي للملكي في البرنابيو.

Leo Messi telling Aguero "can't believe it". Aguero looks ruined 😂 bro you grew up a Liverpool fan pic.twitter.com/9EhchKxgrU — Moby (@Mobyhaque1) May 4, 2022

وخلال النقاش قرأ أغويرو رسالة من النجم ليونيل ميسي جاء فيها “لا تعبث معي أيها الأحمق، من المستحيل أن يحدث”، في إشارة إلى العودة الخرافية للملكي في المباراة.

بدوره، علق تيفيز المهاجم السابق للسيتي أيضا بقوله “هذا أمر جنوني، لا يمكن أن يفوزوا بمباراة أخرى بالطريقة نفسها”.

وخلال النقاش سجل أغويرو رسالة صوتية لميسي جاء فيها “أشاهد المباراة وأنا مصدوم بالفعل، ولا أصدق ما يحدث”.

https://twitter.com/MCFC_Trey/status/1522112642915127296

ضرب ريال مدريد الإسباني موعدا، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، مع ليفربول الإنجليزي، في نهائي مكرر لنسخة 2018.

ونجح الفريق الملكي في إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي بسيناريو مثير، في الدور قبل النهائي بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 3-4 في إنجلترا والفوز إيابا 3-1 بعد التمديد للوقت الإضافي.

وتلقى ريال هدفا مفاجئا في الشوط الثاني سجله الجزائري، رياض محرز لصالح سيتي، لكنه تمكن من العودة بسرعة وسجل هدفين لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وحسم الفريق الإسباني تأهله في الشوط الإضافي الأول بهدف من كريم بنزيمة من نقطة الجزاء.