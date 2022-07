بالفيديو: ميسي يتلقى هدية غريبة في عيد ميلاده

وثقت مقاطع فيديو احتفال لاعبي منتخب الأرجنتين بعيد ميلاد قائدهم ليونيل ميسي الـ٣٤، أمس الخميس، في معسكر منتخب “التانغو” ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة “اقتحام” لاعبي الأرجنتين غرفة ميسي في الفندق، وهم يرددون أغاني احتفالية بالإسبانية إحياء لعيد ميلاد “البرغوث”.



كما قدم كل لاعب هدية لميسي، كان بعضها طريفا، حيث أهدى نجم باريس سان جيرمان، آنخل دي ماريا، قبعة نالت إعجاب ميسي، بينما قدم له أحد أفراد الطاقم التدريبي الهدية الأكثر غرابة، وكانت عبارة عن وعاء ماء كبير.

Cristiano Ronaldo Hates Coca Cola 🤣 , he quickly removed Euro 2020 sponsor Coca-Cola bottles in front of him during his pre-Hungary v Portugal press conference saying "Drink water!" instead. pic.twitter.com/6O5y1emv2B

— ZimViral ® (@ZimViral) June 15, 2021