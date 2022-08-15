الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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بالفيديو.. نادية الجندي تكشف سر رشاقتها وجمالها

منذ 5 دقائق
نادية الجندي

نادية الجندي

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كشفت الفنانة نادية الجندي سر رشقاتها وجمالها، وقالت نادية الجندي لبرنامج “et بالعربي” عن تلك إطلالتها الشبابية: “حرمان من كل حاجة، نوم بدري، مفيش سجائر أو كحوليات ورياضة”.

الجدير بالذكر أن الفنانة نادية الجندي اعتادت على نشر جلسات تصوير لها بإطلالات شبابية دائما ما تكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها الجذاب رغم تقدمها في العمر.

يشار إلى أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل “سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.

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