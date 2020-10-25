بالفيديو – نادين نسيب نجيم تطلق “my muse”

بعد إصابتها بانفجار مرفأ بيروت، ابتعدت نادين نسيب نجيم عن مواقع التواصل الاجتماعي لتستكمل علاجها.

ولكنها لم تستسلم، بل بادرت بإطلاق فلتر جديد يخفي آثار التشو البسيطة التي أصابت وجهها.

وأعلنت نجيم عن إطلاق فلتر جديد يحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” ونشرت نادين فيديو عبر حسابها أظهرت فيه بعض مميزات الفلتر.

وقالت: “حرقوصة صغيرة بعرف انه حابين تشوفوا النتيجة بس حبيت تشوفوا شوي من فلتر الجديد يلي رح ينزل بكرا … شكراً كتير كتير لرودي وايلي على جهدكم صرلنا شهرين منشتغل على هل فلتر ليكون كامل بأدق التفاصيل و بيلبق لكل إمرأة و اكيد كرمالي انا تماشوف جروحاتي وحس انه وجهي في نضارة والبشرة نقية والعيون فين لمعة بكرا رح خبركم اكتر عن الفلتر والخيارات يلي موجودة فيه بحبكم كتير”.

ونال هذا الفيلتر إعجاب متابعيها إذ نشروا صورهم بالفيلتر.

وبحسب نجيم، فرغم أن الفلاتر التي استخدمتها جميلة، إلا أنها كانت تفقدها ملامحها وتبدو أنها لا تشبه نفسها، لذلك قررت إيجاد فيلتر الخاص بها، مع الحفاظ على ملامح تتميز بها كالشامة والعينين.

وأكدت النجمة أنّ الفيلتر يليق بكل الوجوه، ويحتوي على “الايلانر” وهي لديها مشكلة في وضعه، لذلك الفلتر جعلها تشعر بالراحة لأنّها أحياناً تكون متعبة، وتضطر إلى أن تطل على المتابعين دون مكياج، فتلجأ إلى استخدام الفلتر.

ولاقى الفيلتر رواجاً على انستغرام، أكان في صفوف المعجبين أو في صفوف الفنانات والمشاهير. وفي هذا السياق، نشط “هاشتاغ”: ” ##نادين نجيم البنت الأجمل عربياً”، فيما علّق عدد من المستخديم بالقول إنّ “السماء تمطر نادين نجيم”.