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بالفيديو – نادين نسيب نجيم تعايد محبيها مع طفليها

منذ 16 ثانية
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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بمناسبة عيد رأس السنة، عايدت الممثلة نادين نسيب نجيم محبيها على طريقتها. ونشرت عدد من الفيديوهات على صفحتها عبر “إنستغرام” بفيلتر من وحي المناسبة مع طفليها “هافن” و”جوفاني”.

ونال الفيديو إعجاب محبيها وتمنو لها سنة مليئة بالصحة والعافية والسعادة وراحة البال. يذكر أن الفنانة نادين نسيب نجيم شاركت متابعيها سابقاً بفيديو جديد وهي تقوم بتجربة فلتر جديد ، وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت فيها بإطلالة جذابة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت نادين نسيب نجيم وهي بلوفر باللون الرمادي بأكمام طويلة من الصوف، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها. وقامت نادين نسيب نجيم بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها وأبرز من رقة ملامحها.

وأكملت نادين نسيب نجيم بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ حيث اختارت والآي شادو والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه

ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في ارتداء الإكسسوارات ؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية جذابة .

 

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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