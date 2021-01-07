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بالفيديو – نادين نسيب نجيم: ولا اهضم من هيك

منذ 56 دقيقة
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو عبر موقع “إنستغرام” لطفلة صغيرة. وعلّقت على الفيديو بالقول: ” ولا اهضم من هيك قطعلوا تكت روحة بلا رجعة ندمت عل الساعة يلي حكت فيها عضت اصابيعها ندامة بعتقد هيدي حالة كل أب عنده بنات بغار عليهن كتير الله يحميها شو طيوبة ويبعت لكل بنت الشخص يلي يستاهلها”.

وأبدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم خشيتها من تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين اللبنانيين خصوصاً بعد ارتفاع عداد الفيروس ليصل إلى ما يزيد على الـ4000 إصابة يومياً إثر الاختلاط الذي شهده موسم عيدي الميلاد ورأس السنة.

ومع دخول البلاد في الإقفال العام لضبط تفشي الوباء ، والتزاماً منها كمؤثرة بأن تساهم بنصح متابعيها باتخاذ الإجراءات الوقائية من الفيروس، شاركت نادين صورة جديدة لها من داخل سيارتها التقطتها على طريقة السيلفي ورفعت فيها شعرها الى الوراء وبدا وجهها غاية في الإشراقة كما ارتدت نادين “Sweatshirt” وردية اللون وعلقت :”كوفيد صار كتير كتير بلبنان ووين ما كان انتبهوا على حالكم وخدوا احتياطاتكم كرمالكم وكرمال غيركم وسلامتكم”.

إشارة إلى أن نادين نسيب نجيم بقيت مع طفلتها في المنزل ليلة رأس السنة وأمضتها وهما تشاهدان الأفلام ونشرت معها صورة وهما في السرير وكتبت :””أنا وهي… نمضي أوقاتاً ممتعة ونشاهد الأفلام ونحن نستلقي على السرير. ابنتي الصغيرة مريضة”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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