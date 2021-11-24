بالفيديو: نانسي عجرم تستعيد لحظات تحضيراتها لحفلها في إكسبو 2020

بعد النجاح الكبير الذي حققته، استعادت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لحظات تحضيراتها لحفلها في إكسبو 2020 في دبي بالإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع في بدايته بعض المشاهد من إمارة دبي ثم تواجد نانسي في غرفة الملابس ولمحة عن فستانها من الأمام والخلف كما وضعها لظلال العينين، ثم خضوعها لجلسة تصوير وكواليس الحفل.

كما ضمّنت نانسي الفيديو التدريبات التي قامت بها قبيل حفلها ثم دخولها إلى المسرح واعتلائها إياه بإطلالتها الساحرة وفستانها المميز.

وحمل الفيديو في خلفيته موسيقى إلكترونية.

وأرفقت نانسي الفيديو بتعليق جاء فيه: “لنعود إلى هذه اللحظات الذهبية أشعر كأنها كانت البارحة”.

وكانت نانسي أحيبت ليلة الجمعة في 12 تشرين الثاني الماضي في معرض إكسبو 2020 في دبي إحدى أجمل حفلاتها بحضور جماهيري كثيف، قدمت خلاله باقة من أغنياتها القديمة والجديدة والتي يحبها متابعوها.