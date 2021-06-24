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بالفيديو: نبيلة عبيد تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص

24 - يونيو - 2021
نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

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نشرت الممثلة المصرية، نبيلة عبيد، مقطع فيديو لها وهي ترقص خلال تواجدها في دبي، حيث تفاعل متابعوها مع الفيديو بشكل كبير.

واسترجعت الممثلة المصرية أمجاد أدوارها السينمائية الشهيرة التي حققت من خلالها نجاحا كبيرا.

يذكر بأن الممثلة المصرية التقت بالفنان محمد رمضان خلال تواجدهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشرت صورا لها معه.

وظهر رمضان في الصور وهو يقبل يد نبيلة عبيد ويحتضنها، وعلق عليها كاتبا عبر حسابه على “إنستغرام”: “أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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