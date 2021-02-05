بالفيديو: نبيلة عبيد لا تعرف حسين الجسمي !

ثارت الفنانة المصرية، نبيلة عبيد، جدلا بين متابعيها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، بعد عدم تمييزها لصوت المطرب الإماراتي، حسين الجسمي.

وشاركت نبيلة عبيد عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطعا مصورا يضم مشاهد من أعمالها الفنية ومن مقابلات تلفزيونية أجريت معها، ومصحوبة بأغنية بصوت حسين الجسمي.

وكتبت نبيلة عبيد لمتابعيها: “الأغنية حلوة… لكني لا أعرف من يغنيها”، ثم طلبت من متابعيها مساعدتها في معرفة اسم المطرب.

وتفاعل الكثير من متابعي نبيلة عبيد مع سؤالها، وردوا عليها بأن الأغنية للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وكانت نبيلة عبيد احتفلت في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي بعيد ميلادها الـ76، والذي رقصت فيه وهي مرتدية الكمامة الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس “كورونا” المستجد.

وأعلنت نبيلة عبيد قبل أشهر عن طرحها كتابا يحمل اسم “سينما نبيلة عبيد”، والذي يرصد مشوارها السينمائي، وتعاونت فيه مع الناقد الفني، محمود قاسم.

وعرض لنبيلة عبيد خلال شهر رمضان 2020 مسلسل تلفزيوني باسم “سكر زيادة”، الذي شهد على اللقاء الفني الأول لها مع الفنانة المصرية، نادية الجندي.

ومسلسل “سكر زيادة” كان يحمل في البداية اسم “نساء من ذهب”، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، صاحب العديد من الأفلام الناجحة، منها “اللمبي” و”اللي بالي بالك” للفنان محمد سعد و”ظرف طارق” لأحمد حلمي.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد.