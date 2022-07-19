بالفيديو.. نجاة رجل هندي من الموت بأعجوبة

شهدت إحدى محطات السكة الحديد في الهند، على نجاة رجل هندي من الموت بأعجوبة بعدما علق على السكة الحديدة فيما كان القطار على بعد ثوان فقط من المرور، لكن رجلين يعملان في وحدة الحماية تمكنا من إنقاذه في لحظة حاسمة.

وبدأت الواقعة عندما حاول رجل صعود السكة الحديدية إلى الرصيف في محطة “بورام” بمدينة بنجالورو، جنوبي الهند، لكنه عجز عن ذلك، وذلك وفقاً لما ذكره موقع “إنديا إكسبريس”.

وكانت وحدة حماية السكك الحديدية في المحطة، قد انتبهت إلى الرجل الذي علق على السكة الحديدية، فهرعوا إلى الموقع، ثم أنقذوه بخفة كبيرة، بينما كان القطار قادما بسرعة.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة مرور القطار على السكة بعد بضع ثوان من إنقاذ الرجل، وهو ما يعني أن التأخر للحظات في تقديم المساعدة كان سينتهي بفاجعة في الخامس عشر من يوليو الجاري.

ونشرت هيئة السكة الحديدية مقطع الفيديو الذي يوقف الحادثة على حسابها في موقع “تويتر”، مشيدة بالعنصرين اللذين لعبا دورا كبيرا في عملية الإنقاذ، واصفة إياهما بالشجاعين.

وحظي الفيديو بإعجاب واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الهند، وسط دعوات إلى تكريم عنصري حماية السكك الحديدية، لأنهما قاما بعمل “بطولي”.

#MissionJeewanRaksha#RPFBengaluru Going beyond the call of duty while Pradeep Kumar, CON & ASI.Ravi.G.D on duty at K.R.Puram Rly sn saved the life of a passenger trying to cross rly track and fell down on the track before train approached the platform @RailMinIndia@RPF_INDIA pic.twitter.com/Y5TRFCHPkY — Sr.DSC RPF Bengaluru (@rpfswrsbc) July 15, 2022